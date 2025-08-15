De símbolo de anime a “amenaza nacional”: bandera de One Piece desata polémica en Indonesia (Video)

En Indonesia, la icónica bandera de los Sombrero de Paja de One Piece ha dejado de ser solo un emblema ficticio para convertirse en el nuevo estandarte de protesta ciudadana.

A pocos días de celebrarse el 80° aniversario de la independencia, miles de manifestantes la han ondeado junto a la bandera nacional para lanzar un mensaje directo al gobierno: libertad y resistencia. Un gesto cargado de simbolismo, inspirado en el espíritu rebelde de la tripulación de Luffy.

Sin embargo, para las autoridades no es motivo de celebración. El vicepresidente del Parlamento, Sufmi Dasco Ahmatd, advirtió que este es “un movimiento coordinado que busca dividir al país”. El ministro Budi Gunawan recordó que las leyes prohíben ondear cualquier bandera —real o ficticia— al mismo nivel o por encima de la bandera oficial.

Por ahora, la “Jolly Roger” de Luffy no tiene una prohibición formal, pero cada intento de censura parece alimentar su papel como símbolo cultural y de resistencia. Lo que nació en la tinta y el papel de un manga japonés ahora navega por las calles de Yakarta y otras ciudades como un grito de inconformidad.

¿Medida necesaria o sobrerreacción? Mientras el gobierno la ve como un riesgo para la unidad nacional, los fans y manifestantes la consideran un emblema de libertad que no piensa arriar su vela.

