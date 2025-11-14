Fallece Tatsuya Nagamine, director de ‘One Piece’ y ‘Dragon Ball Super’

La industria del anime y los fanáticos de dos de las franquicias más grandes del mundo están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tatsuya Nagamine, reconocido director que desempeñó un papel central en la animación de ‘One Piece’ y ‘Dragon Ball Super’. Nagamine falleció a la edad de 52 años.

La noticia, que la familia mantuvo en privado durante varios meses, se hizo pública este jueves 13 de noviembre a través de mensajes emotivos de sus colegas más cercanos. El compositor Kōhei Tanaka y el guionista Osamu Suzuki confirmaron su deceso al recordar un homenaje íntimo realizado en su honor en los estudios de Toei Animation en Tokio, según informa Milenio.com.

Un legado imborrable en Toei Animation

Tatsuya Nagamine fue una pieza clave para Toei Animation, dejando su marca en algunas de las producciones más populares a nivel global, incluyendo Digimon y Precure.

En ‘One Piece’: Dirigió episodios cruciales, incluyendo el inicio de la aclamada Saga de Wano (desde el episodio 892 en adelante), que redefinió el estilo visual de la serie. También dirigió las películas One Piece Film Z y Heart of Gold .

En ‘Dragon Ball Super’: Aportó estabilidad a la producción, dirigiendo la serie desde el episodio 77 (coincidiendo con la Saga del Torneo del Poder) y llevando al cine la aclamada Dragon Ball Super: Broly, destacada por su alta calidad de animación.

Sus colegas confirmaron la muerte | Foto: Especial.

La reacción de sus colegas

La noticia generó una profunda tristeza entre sus colaboradores, quienes recordaron la pasión y el rigor de su trabajo. El guionista Hiroshi Yamaguchi lamentó la pérdida, compartiendo un recuerdo de su apoyo: "Él siempre me tranquilizaba con un ‘Tranquilo, tranquilo’, incluso cuando dudaba de mi guion. Esperaba volver a trabajar con él algún día y lamento que no sea posible”.

El guionista Osamu Suzuki recordó el impacto de la ética de trabajo de Nagamine en One Piece Film Z, describiéndolo como una persona que se "entregaba por completo" a su labor. La periodista Kaori Kabuta recordó la “pasión con la que hablaba de su trabajo” al entrevistarlo sobre la Saga de Wano. Aunque Toei Animation no ha emitido un comunicado oficial, respetando la privacidad de la familia, el homenaje privado en Tokio subraya el inmenso vacío que deja Nagamine en la generación de directores que ayudaron a consolidar el anime moderno a nivel global.

