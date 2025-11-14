Un conductor en Vitória da Conquista, estado de Bahía, Brasil, sobrevivió a un milagroso rescate el pasado domingo 9 de noviembre luego de que su vehículo fuera arrastrado y completamente hundido por la violenta corriente de una inundación.

El impactante video, que se volvió viral, capta el momento en que las fuertes lluvias provocaron el desborde de un canal, dejando la camioneta del hombre atrapada.

Las imágenes muestran al conductor reaccionando rápidamente al peligro. Al ver que el vehículo comenzaba a hundirse debido a la fuerza del agua, el hombre logró salir por la ventana y subir al techo del auto en un intento desesperado por salvarse.

La corriente, sin embargo, era implacable. En solo segundos, el vehículo es arrastrado y se hunde por completo, y el hombre desaparece bajo las aguas turbulentas de la inundación, un momento descrito por los testigos como si el agua lo hubiera "tragado". Testigos presenciales alertaron de inmediato a los equipos de emergencia, que desplegaron un operativo en medio de las peligrosas condiciones.

Según confirmaron medios locales, el conductor fue rescatado con vida río abajo. La clave de su supervivencia fue su habilidad para aferrarse a unos restos de madera luego de ser arrastrado varios metros por la fuerza de la corriente.

A pesar de la dramática experiencia y de haber permanecido brevemente bajo el agua, el hombre fue rescatado sano y salvo, sin presentar lesiones graves. Fue atendido inmediatamente por equipos del SAMU y del Cuerpo de Bomberos. Las autoridades calificaron su supervivencia como un "verdadero milagro" dadas las circunstancias.

Vea el video:

