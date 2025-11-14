“¡Ya lo mataste!”: Conductor de mezcladora atropelló a un joven y trató de huir (VIDEO)

La tarde del miércoles 12 de noviembre se tiñó de tragedia en León (México). Bryan, un joven albañil de apenas 24 años, perdió la vida de manera inmediata luego de ser brutalmente atropellado por un camión mezcladora mientras trabajaba en una acera de la zona.

Testigos relatan que el estruendo fue seguido por gritos de desesperación. “¡Ya lo mataste!”, se escucha en las grabaciones que rápidamente circularon en redes sociales, mientras varios vecinos corrían hacia el lugar del accidente al ver el cuerpo del trabajador tendido bajo el pesado vehículo.

Pero la indignación creció aún más cuando el conductor del camión descendió de la cabina y, lejos de auxiliar a la víctima, intentó escapar corriendo. La reacción de los presentes fue inmediata: un grupo de personas lo persiguió y logró detenerlo a pocos metros, evitando que huyera de la escena.

Bryan, quien realizaba trabajos de albañilería en la acera, no tuvo oportunidad de reaccionar ante la maniobra del vehículo. Paramédicos llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Las autoridades trasladaron al conductor —cuyo nombre no fue revelado— a dependencias policiales, mientras la familia del joven exige justicia y una investigación rigurosa sobre lo ocurrido.

La comunidad está conmocionada por un hecho que pudo evitarse y que deja nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores que día a día arriesgan su vida en las calles.

