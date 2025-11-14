VIDEO: Inundación súbita sorprende a obreros en un túnel en China; uno fue arrastrado con su excavadora

Un estremecedor video se viralizó en redes sociales mostrando el momento exacto en que una inundación repentina sorprende a varios trabajadores de la construcción dentro del túnel Ningnan, en China. Las impactantes imágenes, captadas por cámaras de seguridad instaladas a lo largo del túnel —parte de la autopista Yanjiang Expressway—, revelan el desesperado intento de los obreros por escapar mientras el agua irrumpe con una fuerza devastadora.

En las grabaciones se observa que al menos tres trabajadores estaban en la zona cuando el torrente comenzó a ingresar violentamente. Dos de ellos, que notan la filtración inicial, corren de inmediato para alejarse del peligro. Uno de ellos mira varias veces hacia atrás para alertar al operador de una excavadora, quien continuaba trabajando sin percatarse del riesgo inminente.

El video, de 39 segundos, expone el momento más crítico: el nivel del agua sube de manera abrupta y la fuerza del caudal arrastra al trabajador que manejaba la excavadora junto con la pesada máquina, generando una escena de caos y angustia.

Medios locales informaron que, pese a lo alarmante del incidente, no se registraron muertes ni heridos. Sin embargo, la falta de cobertura en medios oficiales —en un país donde la prensa opera bajo estrictos controles estatales— ha generado incertidumbre sobre la situación final del operador arrastrado por el agua.

Los reportes oficiales aseguran que los trabajadores reaccionaron con rapidez y lograron ponerse a salvo, evitando lo que pudo convertirse en una tragedia dentro de un espacio cerrado, donde las emergencias suelen escalar en cuestión de segundos.

Especialistas señalan que este tipo de inundaciones repentinas son provocadas por lluvias intensas, fallas en la impermeabilización o acumulaciones subterráneas que pueden desestabilizar las obras civiles en cualquier momento.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play