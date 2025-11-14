“¡Me dejaron sin nada!”: Madre denuncia incendio de su casa tras acusar a su hijo de abuso (Video)

La casa de un niño de 10 años, su madre y sus dos hermanitas quedó reducida a cenizas luego de que vecinos, indignados por una denuncia escolar, atacaran la vivienda en el barrio Jorge Newbery, Mar del Plata (Argentina).

Según relató la madre, los hechos se desencadenaron cuando dos niñas de la Escuela Primaria 21 denunciaron que el menor les había tocado partes íntimas por encima de la ropa.

“Cuando llego a la escuela, la directora me dice que dos nenas habían ido a quejarse de dirección, que mi hijo le había tocado las partes íntimas por arriba de la ropa. Sinceramente, me pone en lugar de esas madres, de esas nenas y también me pone en lugar de mi hijo, pero la verdad es que todo esto se fue de las manos”, relató la mujer.

La madre asegura que, ante la acusación, preguntó a su hijo y este negó haber cometido el hecho. “Yo le pregunto si él hizo eso, que me diga la verdad, y él me dice que no le tocó un pelo, que no le hizo nada”, agregó.

El conflicto escaló cuando los vecinos se organizaron, bloquearon calles y finalmente incendiaron la vivienda familiar. “Se juntaron todos los padres, entraron… me cagaron a palos, literal. Estoy viva de milagro. Le prendieron fuego a mi casa, tengo dos hijas más, me dejaron en la calle, me dejaron sin nada”, denunció.

La mujer concluyó con un pedido de justicia: “Sinceramente, si es verdad o es mentira, no lo sé. Espero que la Justicia me diga realmente lo que pasó. Perdí todo, me quedé con lo puesto. Y ahora nada, estoy arruinada”.

Las autoridades locales investigan el caso y recuerdan que, según la legislación argentina, los menores de 14 años no son imputables penalmente, por lo que la violencia ejercida por los vecinos constituye un delito grave.

Mira el video:

