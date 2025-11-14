¡Ardió en llamas! Quemaron la casa de un menor por presunto abuso a dos niñas (Video)

La casa donde vivía un niño de apenas 10 años con su madre y sus dos hermanitas fue reducida a cenizas el pasado lunes 10 de noviembre por una turba iracunda en el barrio Jorge Newbery, Mar del Plata (Argentina). La razón; vecinos acusaron al menor de haber abusado de dos niñas de 6 años dentro de la Escuela Primaria 21.

Según los relatos, una decena de padres se presentó en el liceo para reclamar a los docentes por lo sucedido y exigir un castigo severo para el niño. Algunos incluso pidieron penas de cárcel, algo que la legislación argentina prohíbe para menores de 14 años.

La protesta escaló rápidamente, los manifestantes bloquearon una avenida, vandalizaron espacios de la escuela y, finalmente, se dirigieron a la vivienda de la familia del menor, donde incendiaron la propiedad. La intervención policial fue necesaria para evitar que la madre fuera linchada.

"Empezaron a forcejear, ¡me cagaron a palos, literal! Estoy viva de milagro, me tuvo que sacar la Policía. Le prendieron fuego a mi casa, tengo dos hijas más y nos dejaron en la calle, sin nada", relató la mujer a medios locales.

La madre agregó: "Me quedé solo con lo puesto. Quiero que la Justicia haga justicia y nos diga lo que pasó. Acá se fue todo de las manos".

Las autoridades locales continúan investigando el caso y llamaron a mantener la calma ante la gravedad de los hechos, recordando que los menores no pueden ser sometidos a penas privativas de libertad.

