“Después revisas tu talla”, dijo un agente en una incautación de ropa falsificada en Perú

Un operativo de incautación de ropa falsificada en el popular emporio comercial de Gamarra, en Lima (Perú), derivó en un escándalo por presunto abuso de autoridad y robo.

Comerciantes denunciaron que algunos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) aprovecharon la intervención para sustraer mercadería, valorizada en más de 1 millón de soles (aproximadamente 300 mil dólares), perteneciente a más de 60 stands.

Según los denunciantes, durante la intervención un agente se dirigió a su colega con un comentario que causó indignación: “Después revisas tu talla”, frase que, según los afectados, evidenciaría la intención de quedarse con parte de la mercancía.

Los comerciantes exigen a las autoridades investigar el caso y sancionar a los responsables. Por su parte, la PNP aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias, que han encendido la polémica sobre la integridad de los operativos en el centro comercial más grande de Lima.

