"Acero" el Pitbull que frustró un asalto: “Corrió hacia los ladrones y se escaparon”

La tranquila noche del barrio San Jacinto, en Mar del Plata, se transformó en una escena de tensión cuando dos motochorros armados intentaron asaltar a un vecino que regresaba a su casa. La víctima, en su desesperada huida, embistió con la moto el portón de la vivienda de enfrente y encontró allí una salvación inesperada: un pitbull de tres años llamado Acero.

“Estábamos mirando tele y escuchamos el golpe. Escuchamos gritos y salí, y el perro salió conmigo”, relató Matías, dueño de la casa y del animal. Según contó, en ese instante gritó para que suelten al muchacho y Acero corrió hacia los agresores, provocando que los delincuentes huyeran sin poder concretar el robo.

El intento de asalto quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, que muestran a los ladrones persiguiendo a la víctima y alejándose rápidamente al ver al perro.

Matías explicó que la víctima vive justo enfrente, en un departamento que le alquila, y que tras el episodio decidió mudarse. “Hoy me dijo que se va del barrio por esto que pasó. Es profesor en la Facultad, llega siempre tarde y teme que lo hayan estado estudiando”, contó.

El vecino no dudó en relacionar el aumento de la inseguridad con la ocupación ilegal de terrenos cercanos. “En ese momento empezaron los robos, sobre todo en casas en construcción, de donde se llevan materiales”, advirtió.

Acero, sin saberlo, se convirtió en el héroe del barrio, recordando a todos que, en ocasiones, la valentía puede tener cuatro patas.

Mira el video:

