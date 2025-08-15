TEMAS DE HOY:
Policial

¡Era buscado! Leonardo Ormachea estaba desaparecido; lo encontraron sin vida

El hombre de 47 años desaparecido hace dos semanas.

Ligia Portillo

15/08/2025 10:43

¡Era buscado! Leonardo Ormachea estaba desaparecido lo encontraron sin vida. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

El misterio que rodeaba la desaparición de Leonardo Ormachea Rosales, de 47 años, terminó en una desgarradora noticia. Tras dos semanas de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado en la zona de Locotal, a un costado de la carretera al trópico de Cochabamba.

Según el informe policial, Ormachea había salido rumbo al trópico cuando, por causas aún en investigación, su vehículo se embarrancó aproximadamente 250 metros en un sector de difícil acceso. El hallazgo fue posible gracias a operativos coordinados y al apoyo de vecinos que se unieron en la búsqueda.

La escena reveló la magnitud del accidente, el vehículo destrozado y, a pocos metros, el cuerpo de Leonardo, que fue trasladado de inmediato al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia de ley.

Familiares y amigos, que no perdieron la esperanza de encontrarlo con vida, hoy enfrentan el dolor de su partida.

La Policía continúa indagando las circunstancias del accidente, mientras la comunidad despide a un vecino cuya ausencia deja un profundo vacío.

 

