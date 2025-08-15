¿Debo viajar al Trópico de Cochabamba? Atención: este es el horario del último bus

Si tiene planes de viajar al Trópico de Cochabamba, tome nota, el último bus saldrá este sábado a las 18:00 desde la Parada Chapare, ubicada en la avenida Oquendo, donde esta mañana se registra un intenso movimiento de pasajeros y transporte.

Las autoridades y los operadores del transporte advierten que los viajes hacia Ivirgarzama se realizarán únicamente hasta las 12:00 del mediodía de este sábado 16 de agosto, debido a las restricciones por el Auto de Buen Gobierno previo a las elecciones.

Decenas de personas ya hacen fila para asegurar un asiento antes de que se cumpla el horario límite, ya que después no habrá más salidas hacia el Trópico.

Recomiendan a los pasajeros tomar previsiones y viajar con anticipación para evitar contratiempos, especialmente quienes planean trasladarse este fin de semana.

Mira la programación en Red Uno Play