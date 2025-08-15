TEMAS DE HOY:
Incendio Hombre muere atropellado Robo de cables

21ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Debo viajar al Trópico de Cochabamba? Atención: este es el horario del último bus

Decenas de personas ya hacen fila para asegurar un asiento antes de que se cumpla el horario límite.

Ligia Portillo

15/08/2025 8:54

¿Debo viajar al Trópico de Cochabamba? Atención: este es el horario del último bus. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Si tiene planes de viajar al Trópico de Cochabamba, tome nota, el último bus saldrá este sábado a las 18:00 desde la Parada Chapare, ubicada en la avenida Oquendo, donde esta mañana se registra un intenso movimiento de pasajeros y transporte.

Las autoridades y los operadores del transporte advierten que los viajes hacia Ivirgarzama se realizarán únicamente hasta las 12:00 del mediodía de este sábado 16 de agosto, debido a las restricciones por el Auto de Buen Gobierno previo a las elecciones.

Decenas de personas ya hacen fila para asegurar un asiento antes de que se cumpla el horario límite, ya que después no habrá más salidas hacia el Trópico.

Recomiendan a los pasajeros tomar previsiones y viajar con anticipación para evitar contratiempos, especialmente quienes planean trasladarse este fin de semana.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD