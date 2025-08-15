TEMAS DE HOY:
Incendio Hombre muere atropellado Robo de cables

21ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿A qué hora saldrá el último bus de Cochabamba? Si debes viajar toma nota

En cuanto a viajes internacionales, las salidas a Argentina, Tarija y Villazón quedarán suspendidas.

Ligia Portillo

15/08/2025 8:25

¿A qué hora saldrá el último bus de Cochabamba? Si debes viajar toma nota. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

A pocas horas de las elecciones generales, la Terminal de Buses de Cochabamba registra gran movimiento de pasajeros que buscan llegar a sus ciudades de origen para emitir su voto. Sin embargo, las autoridades advierten que los horarios de salida sufrirán restricciones a partir de mañana, sábado 16 de agosto, debido al auto de buen gobierno.

Según informó el encargado de la terminal, el último bus saldrá mañana sábado a las 16:00 con destino a Oruro. Desde esa hora y hasta las 23:00 solo se atenderán llegadas de distintos departamentos, como Santa Cruz, La Paz y Potosí.

¿A qué hora saldrá el último bus de Cochabamba? Si debes viajar toma nota. Foto: Red Uno

En cuanto a viajes internacionales, las salidas a Argentina, Tarija y Villazón quedarán suspendidas, mientras que la única ruta habilitada será hacia Chile, con salida máxima a las 11:00 de la mañana del sábado.

Para el domingo de elecciones, las operaciones se mantendrán únicamente para llegadas, y el servicio regular se retomará 12 horas después de cerrada la jornada electoral.

La recomendación para los pasajeros es tomar previsiones y viajar con anticipación para evitar contratiempos, especialmente quienes planean trasladarse este fin de semana.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD