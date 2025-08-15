¿A qué hora saldrá el último bus de Cochabamba? Si debes viajar toma nota

En cuanto a viajes internacionales, las salidas a Argentina, Tarija y Villazón quedarán suspendidas.
A pocas horas de las elecciones generales, la Terminal de Buses de Cochabamba registra gran movimiento de pasajeros que buscan llegar a sus ciudades de origen para emitir su voto. Sin embargo, las autoridades advierten que los horarios de salida sufrirán restricciones a partir de mañana, sábado 16 de agosto, debido al auto de buen gobierno.
Según informó el encargado de la terminal, el último bus saldrá mañana sábado a las 16:00 con destino a Oruro. Desde esa hora y hasta las 23:00 solo se atenderán llegadas de distintos departamentos, como Santa Cruz, La Paz y Potosí.
En cuanto a viajes internacionales, las salidas a Argentina, Tarija y Villazón quedarán suspendidas, mientras que la única ruta habilitada será hacia Chile, con salida máxima a las 11:00 de la mañana del sábado.
Para el domingo de elecciones, las operaciones se mantendrán únicamente para llegadas, y el servicio regular se retomará 12 horas después de cerrada la jornada electoral.
La recomendación para los pasajeros es tomar previsiones y viajar con anticipación para evitar contratiempos, especialmente quienes planean trasladarse este fin de semana.
