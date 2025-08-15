Imágenes fuertes: ¡Perdió el control de su bici! Adolescente muere aplastado por un camión mezclador

Un trágico accidente conmocionó este jueves a la ciudad de Belo Horizonte, en el estado brasileño de Minas Gerais, luego de que un adolescente de apenas 13 años perdiera la vida tras ser aplastado por un camión mezclador de concreto.

Según el reporte preliminar, la víctima circulaba en su bicicleta cuando, por causas aún en investigación, perdió el control del manubrio y derrapó sobre la avenida. El menor cayó justo en el carril por donde transitaba el pesado vehículo, que no logró frenar a tiempo.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la escena intentaron auxiliar al adolescente, pero las graves lesiones provocadas por el impacto fueron fatales. Personal de emergencias y la policía acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar testimonios.

El hecho ha generado consternación entre los residentes de la zona y reabre el debate sobre la seguridad vial, especialmente para ciclistas y menores de edad que circulan por vías compartidas con vehículos pesados.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play