VIDEO: ¡Por no darle baja médica! Una doctora fue brutalmente agredida en Brasil

En São Bernardo do Campo, estado brasileño de San Pablo, una médica fue violentamente atacada por una paciente después de negarse a extenderle un certificado médico. El hecho, ocurrido a principios de julio, ha encendido las alarmas sobre la creciente inseguridad que enfrentan los profesionales de la salud en el país.

La doctora Giovana Paliares atendía a una mujer que se quejaba de dolor en el hombro, pero que, según su evaluación, no presentaba restricciones de movimiento que justificaran la licencia solicitada.

“Ella me dijo que era para que aprenda a no negar certificados. Me insultó de todas las formas posibles. Tenía dolor en el hombro, pero podía moverlo… tanto que logró agredirme”, relató esta semana la médica, visiblemente afectada.

Paliares logró activar un botón antipánico, lo que permitió que agentes policiales detuvieran a la agresora, identificada como Miria Fonseca Pereira. En un video difundido en redes sociales, se observa a la mujer rodeada por policías, mientras en el suelo quedan mechones de cabello que habría arrancado a la doctora.

El ataque no es un caso aislado. De acuerdo con datos recientes, ocho de cada diez profesionales de la salud en Brasil han sufrido algún tipo de agresión en su lugar de trabajo, una cifra que evidencia un problema estructural.

En la unidad donde ocurrió el hecho existen botones de pánico para alertar a la guardia municipal y a empresas de seguridad privada, pero los propios trabajadores reconocen que estos mecanismos no siempre logran prevenir los episodios violentos.

La médica decidió hacer público su caso para visibilizar esta situación que, según ella, se repite con demasiada frecuencia: “Sentí miedo y mucha impotencia. No es la primera vez que pasa algo así… y temo que no sea la última”.

