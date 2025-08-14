La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que, con motivo de las elecciones de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional programadas para el domingo 17 de agosto, se aplicarán medidas especiales en las operaciones aéreas del país.

Según la institución, durante esa jornada se permitirá exclusivamente el funcionamiento de vuelos internacionales, tanto de llegada como de salida, en los aeropuertos de Cochabamba (Jorge Wilstermann), Santa Cruz (Viru Viru) y La Paz (El Alto). El horario será desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, garantizando así un proceso electoral seguro y ordenado.

Para el traslado de pasajeros hacia y desde los aeropuertos, NAABOL autorizó diversas líneas de transporte. Entre ellas destacan en Cochabamba cinco salidas y cuatro llegadas a la ciudad, incluyendo servicios de taxi azul y asociaciones de microbuses.

En Santa Cruz, la Asociación de Transportistas de Microbuses Línea 135 Viru Viru estará disponible, mientras que en La Paz, diversos sindicatos de transporte prestarán el servicio, entre ellos el Sindicato 14 de Septiembre “Aeropuerto”, Sindicato Contranstur, Sindicato Andino, Sindicato Aeropuerto 78, Sindicato 29 de Mayo y Sindicato Pabón.

NAABOL agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso con el cumplimiento estricto de las normas vigentes, asegurando la eficiencia y seguridad del proceso electoral.

NAABOL ajusta operaciones aéreas durante las elecciones nacionales del 17 de agosto. Foto: Comunicado NAABOL

