TEMAS DE HOY:
'caso Consorcio' Caso de secuestro triple asesinato Santa Cruz

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Naabol ajusta operaciones aéreas durante las elecciones nacionales del 17 de agosto

Para el traslado de pasajeros hacia y desde los aeropuertos, Naabol autorizó diversas líneas de transporte.

Ligia Portillo

14/08/2025 11:51

NAABOL ajusta operaciones aéreas durante las elecciones nacionales del 17 de agosto. Foto: RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que, con motivo de las elecciones de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional programadas para el domingo 17 de agosto, se aplicarán medidas especiales en las operaciones aéreas del país.

Según la institución, durante esa jornada se permitirá exclusivamente el funcionamiento de vuelos internacionales, tanto de llegada como de salida, en los aeropuertos de Cochabamba (Jorge Wilstermann), Santa Cruz (Viru Viru) y La Paz (El Alto). El horario será desde las 00:00 hasta las 24:00 horas, garantizando así un proceso electoral seguro y ordenado.

Para el traslado de pasajeros hacia y desde los aeropuertos, NAABOL autorizó diversas líneas de transporte. Entre ellas destacan en Cochabamba cinco salidas y cuatro llegadas a la ciudad, incluyendo servicios de taxi azul y asociaciones de microbuses.

En Santa Cruz, la Asociación de Transportistas de Microbuses Línea 135 Viru Viru estará disponible, mientras que en La Paz, diversos sindicatos de transporte prestarán el servicio, entre ellos el Sindicato 14 de Septiembre “Aeropuerto”, Sindicato Contranstur, Sindicato Andino, Sindicato Aeropuerto 78, Sindicato 29 de Mayo y Sindicato Pabón.

NAABOL agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso con el cumplimiento estricto de las normas vigentes, asegurando la eficiencia y seguridad del proceso electoral.

NAABOL ajusta operaciones aéreas durante las elecciones nacionales del 17 de agosto. Foto: Comunicado NAABOL

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD