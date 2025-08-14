La Séptima División del Ejército Boliviano inició un despliegue estratégico para garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones generales, cubriendo 401 recintos electorales en todo el departamento. La planificación incluye la custodia de las maletas electorales y la vigilancia en los puntos de votación, desde las zonas urbanas hasta las más remotas comunidades rurales.

El Coronel Diplomado en Altos Estudios Nacionales, Eddy Crespo Velázquez, jefe de operaciones de la Séptima División, detalló que 941 efectivos de las tres fuerzas armadas participan en la operación, que incluye personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. “Estamos cubriendo todos los recintos electorales de nuestra jurisdicción, incluyendo los más alejados, donde se ha desplazado personal de la Armada vía fluvial a comunidades como Santa Rosa de la Boca, Santa Anita, El Carmen, Santa Isabel, Puerto Las Flores y Trinidadcito”, explicó Crespo.

Ejército despliega unidades para garantizar seguridad en recintos electorales de Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar

Para las zonas más distantes, como Cerro Colorado, los efectivos se trasladan por vía terrestre desde la localidad de Apolo. Además, se emplearán 44 vehículos proporcionados por la Corte Departamental Electoral, que serán utilizados tanto para la custodia de las maletas electorales como para la seguridad en los recintos.

El despliegue está programado de manera escalonada, mientras las comunidades rurales recibirán personal militar y material electoral desde el viernes previo a la votación, los centros urbanos como Vinto, Sipe Sipe, Sacaba y el Valle Alto contarán con cobertura el mismo día de las elecciones.

Según Crespo, la operación refleja un esfuerzo coordinado de todas las fuerzas armadas para garantizar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto de manera segura, incluso en los puntos más alejados del territorio cochabambino.

