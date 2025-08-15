La fiebre por Demon Slayer no da tregua. Tras arrasar en Japón y romper récords de taquilla, Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito ya calienta motores para su estreno en Latinoamérica, incluida Bolivia, y sus fans están desatando una verdadera locura.

En su país de origen, la película se estrenó el 18 de julio y en solo 25 días ya vendió más de 15 millones de entradas, recaudando cerca de 152 millones de dólares, cifra que la coloca como la sexta película más taquillera en la historia japonesa y que incluso superó a One Piece Film: Red.

Fans colapsan las apps en la preventa de entradas para “El Castillo Infinito” en Bolivia. Foto: RR.SS.

Ahora, la expectativa ha explotado este lado del mundo. Este viernes 15 de agosto, cuando se habilitó la preventa para su estreno en Bolivia el próximo 11 de septiembre, las plataformas digitales de venta de entradas se vieron saturadas por la avalancha de fanáticos que buscaban asegurar su lugar para ver el esperado enfrentamiento final entre Tanjiro Kamado, los Pilares y Muzan Kibutsuji.

Usuarios en redes sociales reportaron largas filas virtuales y tiempos de espera interminables para comprar sus boletos. “¡Se me colgó la app tres veces! Esto es peor que conseguir entradas para un concierto”, bromeó un seguidor en X (antes Twitter).

Con su impecable animación, acción trepidante y momentos cargados de emoción, Castillo Infinito promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos del año… y los fanáticos bolivianos están más que listos para vivirlo en primera fila.

Mira el traíler:

