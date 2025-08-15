La noche del pasado domingo terminó en tragedia en el barrio de Realengo, cuando una bebé de apenas 8 meses murió luego de ser dejada sola al cuidado de su hermanito de cinco años mientras su madre asistía a una fiesta.

Vanuza Moura, de 23 años, decidió no faltar a un baile de funk y abandonó a sus hijos en casa durante aproximadamente seis horas. Según las primeras investigaciones, la joven habría dejado comida preparada y le indicó al niño mayor que alimentara a la bebé cuando comenzara a llorar.

Al regresar cerca de las 8:30 de la mañana, Moura encontró a la pequeña inconsciente. Intentó reanimarla en el camino hacia la Unidad de Urgencias Magalhães Bastos, pero los médicos solo pudieron constatar su muerte.

¡Los dejó solos! Bebé fallece al cuidado de su hermanito de 5 años, su mamá estaba de fiesta. Foto: Gentileza G1

La Policía Civil investiga el caso como abandono infantil con resultado de muerte, sospechando que la bebé pudo haberse asfixiado al atragantarse mientras tomaba la mamadera. Vecinos afirmaron haber escuchado a la niña llorar durante toda la noche y señalaron que no era la primera vez que la mujer dejaba sola a sus hijos para salir.

El padre de los menores, separado de Moura, confesó que había llamado la atención a su expareja por sus comportamientos, pero nunca imaginó que la situación terminaría en tragedia. Por su parte, el jefe de policía Alexandre Netto Cardoso describió la vivienda como “insalubre, sucia y sin alimentos disponibles” para garantizar el cuidado adecuado de los pequeños.

El niño de cinco años fue entregado a los Servicios de Protección Infantil, que asumirán su cuidado y velarán por su seguridad y bienestar. Mientras tanto, Moura fue detenida y enfrenta graves cargos por su negligencia.

