Lomas de Zamora (Argentina) vive un hecho que sacude hasta los cimientos de la comunidad. Natalia Ciak (41) enfrenta desde el martes 5 de agosto el dolor más profundo, la muerte de su hijo Joaquín, de apenas 8 años, a manos de su expareja, Alejandro Rufo (52), quien luego intentó quitarse la vida.

Según contó una persona muy cercana a la familia a TN, “le tapó la cabeza con una almohada mientras dormía”. Natalia y Alejandro estaban en proceso de separación y asistían a terapia individual, pero él seguía ejerciendo violencia verbal. “Jamás creyó que podría atacar a Joaco”, aseguró quien conoce la situación, y agregó que Alejandro “estaba celoso de la relación que ella tenía con su hijo”.

Ese fatídico martes, Alejandro preparó un café para Natalia y la acompañó a tomar la combi rumbo a su trabajo. Él debía llevar a Joaquín al colegio, pero nunca lo hizo. La madre comenzó a sospechar cuando su hijo no dio señales, algo habitual a través de videollamadas o mensajes. Al comunicarse con la escuela, recibió la devastadora noticia: “Joaquín no vino hoy”.

“Le tapó la cabeza con una almohada”, dijo la madre de un niño, asesinado por su padre. Foto: TN / Policía de Lomas de Zamora

Mientras tanto, Alejandro publicó mensajes agresivos contra Natalia en sus redes sociales. Una hipótesis es que se enteró de que Natalia se mudaría ese mismo día. “Joaquín le decía que no estaba tranquilo”, agregó la persona allegada, recordando que el niño sufría los maltratos de su padre.

Cuando Natalia intentó comunicarse con Alejandro para entender por qué no llevó a su hijo al colegio, él respondió que su hijo estaba durmiendo y que borraría las publicaciones. “Cuando dijo eso, ya lo había matado”, subrayó la fuente.

Alertada, Natalia llamó a la policía y se retiró de su trabajo alrededor de las 10:00. Al llegar a su casa, acompañada por un patrullero, encontró la escena que cambiaría su vida para siempre, Alejandro, ensangrentado en el living, y Joaquín, sin vida en su habitación. “Ella le sacó la almohada de la cabeza”, relató la fuente. Alejandro fue trasladado de urgencia al hospital Gandulfo, donde permanece en terapia intensiva bajo custodia policial.

“Jamás en la vida se le ocurrió que podría haber tocado al nene, es la culpa que la persigue. Todavía no pudo llorarlo, le arrebató todo, ¿cómo iba a imaginar que el papá de su hijo le iba a hacer eso?”, se preguntó quien sigue de cerca la situación. Contrario a lo que se mencionó en un primer momento, el agresor no presentaba problemas psiquiátricos.

La causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo y está a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI N.º 2 de Lomas de Zamora. Natalia, que tendrá abogado en los próximos días, aún no declaró ante la justicia.

“Le tapó la cabeza con una almohada”, dijo la madre de un niño, asesinado por su padre. Foto: TN / Policía de Lomas de Zamora

Mira la programación en Red Uno Play