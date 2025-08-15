L-Gante: "Tamara es la mujer que amo, Wanda funciona mejor como amiga"

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sorprendió al confirmar su reconciliación con su expareja y madre de su hija, Tamara Báez, con quien compartió una intensa historia de amor, conflicto y ahora, una posible nueva etapa. El artista de la cumbia 420 brindó una entrevista reveladora en la que habló sobre su vida personal, la crianza de su hija Jamaica y su vínculo actual con Wanda Nara.

“Me gusta ser papá, me da energía, mi hija lo es todo. La reconciliación con Tamara es algo que esperaba hace mucho tiempo, la mujer que amaba y que amo es ella”, declaró L-Gante en diálogo con la periodista María Belén Ludueña, dejando claro que, más allá del pasado, su corazón sigue junto a la madre de su hija.

Sin embargo, Báez reaccionó con cautela. A través de una historia en Instagram, dejó entrever que no todo está resuelto: “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí. Brindar demasiado también te destruye”, escribió, en un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las palabras de su ex.

El cantante también apuntó contra el entorno legal de Tamara, al afirmar que durante mucho tiempo no pudo mantener un diálogo maduro y directo con ella: “Nunca fui deudor, pero se me habían acumulado un montón de temas legales. Su abogado hacía imposible una simple charla”.

Respecto a su relación con Wanda Nara, L-Gante fue claro: “Wanda funciona mejor como amiga. Desde que estoy bien con Tamara, no crucé más mensajes con ella”. Además, reveló que la dejó de seguir en redes sociales para evitar conflictos: “A Tamara le va a molestar cualquier cosa que tenga que ver con Wanda, no la quiere ni un poco”.

