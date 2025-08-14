Confirman identidades y nacionalidades de dos víctimas del triple asesinato

Las autoridades lograron identificar a dos de las tres víctimas del triple asesinato ocurrido en el barrio Petrolero Norte.

Los fallecidos fueron reconocidos como Nazapebckn Lazarevski, de 43 años y nacionalidad búlgara, y Dejic Miljan, de 38 años, serbio. La identidad y nacionalidad del tercer hombre aún no han sido confirmadas por las autoridades.

El macabro hallazgo se produjo la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada entre el segundo y tercer anillo de la avenida Los Cusis. Los tres cuerpos estaban envueltos en bolsas de plástico negras y presentaban heridas de bala en la cabeza, además de marcas de violencia como escoriaciones en las muñecas, lo que hace presumir que estuvieron tortorudos antes de ser ejecutados.

De manera extraoficial, trascendió que las víctimas habrían sido contratadas como personal de seguridad por una persona en Santa Cruz, aunque esta versión no ha sido oficialmente corroborada.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas con el objetivo de esclarecer los móviles del crimen y capturar a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play