TEMAS DE HOY:
Roboré El Alto Secuestros

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Emotivo rescate: Salvan a dos perros de una laguna contaminada

A pesar de no contar con equipo especializado, los funcionarios hicieron maniobras para sacar a los caninos del agua.

Milen Saavedra

14/08/2025 20:21

Emotivo rescate: Salvan a dos perros de una laguna contaminada
Venezuela

Escuchar esta nota

Un emotivo rescate en Venezuela capturó la atención de los usuarios de redes sociales en todo el mundo. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) salvaron a dos perros que habían caído en una laguna artificial de la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, cuyas aguas se presumían contaminadas.

El rescate, que ocurrió el pasado 13 de agosto, fue documentado en un video que se ha vuelto viral, donde se ve a los agentes realizando un difícil operativo para sacar a los animales. A pesar de no contar con equipo especializado, los funcionarios hicieron maniobras para sacar a los caninos del agua.

Un acto de nobleza que se viraliza

La GNB de Anzoátegui compartió en su cuenta de Instagram la noticia del rescate, destacando que la protección y auxilio son valores que los caracterizan "sin importar la especie". El mensaje resalta la vocación de servicio de los guardias, quienes actuaron de inmediato para salvar la vida de los perros.

Según la información proporcionada por Elio Estrada Paredes, comandante general de la GNB, los perros fueron llevados a un lugar seguro sin presentar lesiones de gravedad. El video del rescate ha generado una ola de comentarios positivos, elogiando la humanidad y el profesionalismo de los funcionarios.

Mira el video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD