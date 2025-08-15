Emotivo rescate: Salvan a dos perros de una laguna contaminada

Un emotivo rescate en Venezuela capturó la atención de los usuarios de redes sociales en todo el mundo. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) salvaron a dos perros que habían caído en una laguna artificial de la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, cuyas aguas se presumían contaminadas.

El rescate, que ocurrió el pasado 13 de agosto, fue documentado en un video que se ha vuelto viral, donde se ve a los agentes realizando un difícil operativo para sacar a los animales. A pesar de no contar con equipo especializado, los funcionarios hicieron maniobras para sacar a los caninos del agua.

Un acto de nobleza que se viraliza

La GNB de Anzoátegui compartió en su cuenta de Instagram la noticia del rescate, destacando que la protección y auxilio son valores que los caracterizan "sin importar la especie". El mensaje resalta la vocación de servicio de los guardias, quienes actuaron de inmediato para salvar la vida de los perros.

Según la información proporcionada por Elio Estrada Paredes, comandante general de la GNB, los perros fueron llevados a un lugar seguro sin presentar lesiones de gravedad. El video del rescate ha generado una ola de comentarios positivos, elogiando la humanidad y el profesionalismo de los funcionarios.

