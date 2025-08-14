Rumores apuntan a un nuevo juego de Lego Batman, similar a 'Star Wars: The Skywalker Saga'

¡Atención, fanáticos de Batman! Circulan fuertes rumores sobre un nuevo juego de Lego Batman que podría ser tan ambicioso como Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Este nuevo título, que no tendría relación con la trilogía original de Lego Batman, recopilaría las historias de todas las películas del Caballero de la Noche en un solo juego.

Según la cuenta de X Lego Games News, el anuncio podría llegar en la Gamescom de 2025, con un posible lanzamiento en 2026. Se dice que el juego permitiría a los jugadores explorar una Ciudad Gótica a gran escala y elegir en qué era cinematográfica de Batman desean jugar, publica el portal Últimas Noticias.

Proyectos cancelados y lo que viene

Junto con estos rumores, también se reveló que otros proyectos de TT Games no se concretarán. Entre ellos, un juego de Guardianes de la Galaxia de Marvel, uno de Lego Disney, y una recopilación de la saga completa de Harry Potter.

Mientras esperamos noticias oficiales, los seguidores de Lego pueden prepararse para el próximo lanzamiento de Lego Party, un juego multijugador que llegará a las consolas el 25 de septiembre de este año.

