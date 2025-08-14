Triple asesinato en Santa Cruz: encuentran ropa ensangrentada y municiones en vehículo secuestrado

La Policía y el Ministerio Público secuestraron dos vehículos en el marco de la investigación por el triple asesinato ocurrido en una vivienda ubicada entre la avenida Alemania y la avenida Beni, en Santa Cruz de la Sierra.

Uno de los motorizados estaba estacionado dentro del inmueble donde se cometió el crimen y el otro, en el exterior. Durante la inspección, la Policía encontró en el garaje un vehículo blanco junto a prendas de vestir con manchas pardorojizas que se presume serían de sangre.

El motorizado fue trasladado a dependencias de la Felcc para peritajes técnicos. De manera extraoficial, se conoció que en su interior también se hallaron municiones calibre 9 mm.

Ambos vehículos pertenecerían a las personas aprehendidas, aunque las autoridades aún indagan otras líneas de investigación para esclarecer el hecho.

