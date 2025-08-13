Juez define la situación de 9 acusados por disturbios y ataques con machete en Los Lotes

La Justicia Boliviana continúa analizando la situación jurídica de nueve implicados en el violento ataque con machete contra un joven en la zona de Los Lotes, hecho ocurrido la noche del pasado domingo.

En la intervención policial realizada tras el reporte de vecinos, fueron aprehendidas 27 personas: 13 menores de edad y 14 adultos. El lunes, los 13 menores fueron liberados por decisión judicial, mientras que también se dispuso la libertad irrestricta para cinco adultos, al no encontrarse elementos que acrediten su participación en el hecho.

“Se ha dispuesto la libertad de 5 personas aprehendidas, tomando en cuenta que no se ha demostrado ningún tipo de culpabilidad. Han sido puestas a disposición del juez cautelar, que conforme al artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, ha determinado su libertad irrestricta”, informó el abogado defensor Jhonny Ribera.

Con estas decisiones, son nueve las personas que permanecen en audiencia de medidas cautelares este miércoles. El juez deberá decidir si enfrentan el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

Según la imputación, los delitos que se investigan son robo agravado y lesiones graves y leves.

Mira la programación en Red Uno Play