TEMAS DE HOY:
cayó del último piso Triple Crimen accidente de tránsito

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Emboscada en Villa Tunari tras operativo antidroga: dos policías heridos y denuncias cruzadas

Las patrullas consiguieron salir del área con apoyo logístico, aunque varios vehículos quedaron con daños materiales.

Ligia Portillo

13/08/2025 14:11

Emboscada en Villa Tunari tras operativo antidroga: dos policías heridos y denuncias cruzadas. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como un operativo antidroga terminó en una violenta emboscada. La mañana del martes, una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y UMOPAR fue atacada por comunarios del sindicato Nueva Tacopaya, en el municipio de Villa Tunari, luego de destruir cinco laboratorios de cocaína y confiscar una camioneta cargada con precursores químicos.

De acuerdo con el informe policial, tras el operativo en una zona selvática, los uniformados fueron interceptados por un grupo de pobladores que, a bordo de motocicletas, les cerraron el paso y comenzaron a lanzar piedras. Incluso, según la denuncia, hubo disparos. Un subteniente y un sargento resultaron heridos por impactos de piedra y fueron evacuados para recibir atención médica.

Las patrullas consiguieron salir del área con apoyo logístico, aunque varios vehículos quedaron con daños materiales.

Denuncias desde el sector cocalero

Dirigentes de las federaciones del Trópico, identificados con el ala “evista”, denunciaron que un joven de 19 años, Edwin Jesús T. C., resultó gravemente herido por arma de fuego mientras se trasladaba en transporte público. Aseguran que la intervención se realizó sin coordinación previa, a diferencia de lo que —afirman— ocurría en el pasado.

“Antes coordinábamos para que hagan su trabajo, pero en los últimos meses entran de civiles y con abuso”, cuestionó un representante cocalero, exigiendo explicaciones al viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani.

Las declaraciones de los dirigentes generan interrogantes: ¿por qué se “coordinaban” previamente los operativos para destruir fábricas de cocaína? ¿Qué implicaba ese aviso previo para las comunidades?

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD