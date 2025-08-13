TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Me estoy desoxidando”: Él es Ezequiel Serres, nuevo famoso de ‘La Gran Batalla’

El periodista de 51 años ya bajó un kilo durante los ensayos de preparación junto a su academia.

Silvia Sanchez

13/08/2025 14:34

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ya se van conociendo a casi todos los famosos que formarán parte de la segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ y uno de ellos, es el reconocido periodista y productor de televisión, Ezequiel Serres Picasso.

Serres fue presentado como invitado en el programa de Red Uno de Bolivia, ‘Sabores Bolivianos’, donde compartió sus experiencias y alegría al formar parte del mejor show de talento del país.

“Estoy muy feliz, me ha tocado un grupo de chicos muy lindos, hemos comenzado a ensayar, yo tengo 51 años y es una inyección de energía, el bailar con jóvenes que tienen la edad de mis hijos, te exige, y estamos trabajando para divertirnos, competir y disfrutar, más allá de donde lleguemos”, afirmó Serres.

 

Reveló que reaccionó muy feliz cuando recibió el llamado de la producción y desde que empezó con los ensayos, ya habría bajado de peso.

“Volver a memorizar no es lo mismo que trabajar y estudiar, interpretar es otra cosa, paso tiempos de movimiento, son cosas, es como que me estoy desoxidando, ya he bajado un kilito”, contó.

 

La segunda temporada de ‘La Gran Batalla’ arranca este lunes 18 de agosto, no te pierdas ningún detalle para que puedas apoyar a tu equipo favorito.

 

 

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

