Llega misión de la OEA y se reúne con el TSE para conocer el proceso electoral

Durante la mañana de este miércoles 13 de agosto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) se reunió con vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde recibieron información acerca del trabajo electoral previsto para la jornada de votación del día domingo.

“Revisamos toda la etapa de la pre jornada electoral, la OEA y su Misión de Observación Electoral, tiene una presencia muy robusta en Bolivia, tenemos 89 observadores de 19 naciones, desplegados en todo el territorio, equipos técnicos, observadores de carácter jurídico también y hoy el TSE ha dado toda la información del proceso que se ha ido cumpliendo, para que el domingo, Bolivia acuda a unas elecciones libres y transparentes, donde se respete la voluntad de los ciudadanos”, informó el jefe de la misión en el país, Juan Fernando Cristo.

De igual forma se hace una verificación del funcionamiento del Sirepre, que brindará los datos del conteo de votos, y señaló que un equipo de técnicos, trabajan en el área.

“Hay expertos técnicos trabajando en eso, se ha tenido torda la información del funcionamiento del Sirepre, hoy y hasta el día domingo vamos a estar acá permanentemente atentos al transcurso de la jornada”, manifestó.

Por su parte, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel agradeció la visita y ponderó el trabajo de la misión para las elecciones, el cual permitirá dar certidumbre al proceso a desarrollarse este domingo.

“Es importante recibir estas misiones de observación de acompañamiento, siempre mientras más ojos miren es mucho mejor, estas misiones nos permiten no solo que hay certidumbre, sino recibir muchas recomendaciones y sugerencias y para a futuro mejorar nuestro sistema electoral”, afirmó Hassenteufel.

