Jhonny Fernández : “Mi vice cambiará el panorama político electoral”

El candidato presidencial por la alianza La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, anunció que presentará en las próximas horas a la persona que lo acompañará en el binomio presidencial, cuyo plazo de registro ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vence este miércoles.

“Es la persona que el pueblo está esperando y cambiará todo el panorama político electoral”, afirmó en el programa Que No Me Pierda. Explicó que la decisión fue tomada tras consultas intersectoriales con las 80 organizaciones sociales que respaldan su candidatura en todo el país.

Fernández señaló que la identidad se mantuvo en reserva para evitar observaciones y trabas. “El candidato ya está definido, tiene los requisitos constitucionales y electorales, y no habrá ningún problema”, afirmó.

Descartó que se trate del abogado y asambleísta Leopoldo Chui y evitó referirse a otros nombres, incluido Evo Morales, asegurando que fue un acuerdo no revelar la identidad hasta el momento del registro. "No puede decir nada, ni mencionar el nombre".

Este martes, Fernández realizó su cierre de campaña en El Alto con una caminata y mitin, además de una reunión ampliada con sectores de todo el país. Detalló que la presentación oficial será este miércoles en Cochabamba.

El candidato remarcó que su “cultura política” es de diálogo con todos los sectores y que ha mantenido acercamientos con organizaciones como Tupac Katari, Conamaq, Bartolinas y sectores afines al MAS. Aseguró que estas alianzas garantizan estabilidad económica, paz social y una mejor imagen del país hacia el exterior.

Con miras a la elección, afirmó que el domingo se verán “sorpresas” derivadas de las alianzas logradas. “Queremos unir a la fuerza popular, trabajar en paz y que el país salga adelante”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play