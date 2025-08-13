Una niña de 7 años fue rescatada este miércoles en la zona de Satélite Norte, de la ciudad de Santa Cruz, luego de que su propia madre presuntamente la flagelara, hecho que quedó registrado en un video difundido en redes sociales. La intervención fue realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Nos constituimos hasta este lugar para poder resguardar la integridad de esta menor de edad”, informó la representante de la Defensoría de Satélite Norte, quien confirmó que en las imágenes se observa una agresión física evidente cometida por la progenitora.

La menor, según las autoridades, “se encuentra gracias a Dios en buen estado” aunque aún no se le practicó una valoración médica formal. Se prevé una entrevista psicológica y social para determinar las secuelas de la agresión.

En tanto, la madre fue arrestada y permanece en celdas de la Felcv. La parte legal del caso anunció que, de confirmarse lesiones, se solicitará un certificado médico forense y se pedirá al Ministerio Público la imputación y la detención preventiva de la acusada.

“Dentro de estos elementos e indicios tenemos convicción suficiente para que el fiscal emita la resolución de aprehensión y formalice la imputación”, señalaron fuentes legales.

