Gobernación de Santa Cruz emite auto de buen gobierno para las elecciones generales

El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Carlos Eduardo Correa, informó este miércoles sobre las disposiciones establecidas en el auto de buen gobierno que regirá con motivo de las elecciones generales, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante el proceso electoral.

De acuerdo con la normativa, desde las 00:00 horas del viernes 15 de agosto, hasta 12 horas después de la jornada electoral, queda estrictamente prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, restaurantes y cualquier otro establecimiento, ya sea público o privado.

Asimismo, desde las 00:00 hasta las 24:00 horas del día de las elecciones se prohíbe:

Portar armas de fuego, armas punzocortantes, instrumentos contundentes o cualquier tipo de arma, salvo los efectivos de la Policía Nacional.

Realizar reuniones, espectáculos públicos o eventos de cualquier naturaleza.

Trasladar electores de un recinto a otro por cualquier medio de transporte; de detectarse esta práctica, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.

La circulación de vehículos motorizados, ya sean particulares, oficiales o de servicio público, excepto aquellos que cuenten con la autorización emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

