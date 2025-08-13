Tuto avizora el cierre de un ciclo oscuro de 20 años después de las elecciones

El candidato a la presidencia de la Alianza Libre, Jorge Quiroga, dijo que después de las elecciones del 17 de agosto, acabará un ciclo oscuro de 20 años que trajo crisis económica, desabastecimiento de combustibles y falta de dólares.

Haciendo una evaluación de los cierres de campaña que realizó hasta la fecha, Tuto dijo que la gente esta esperanzada en el cambio de gobierno por la actual crisis económica.

“Estamos en puertas de terminar un ciclo oscuro de 20 años, llámele Masismo usted, Evismo, Androniquismo se terminó, su tiempo concluyó, viene una nueva Bolivia, viene una nueva prosperidad para tener un país, libre”.

Respecto a la adhesión de la asambleísta Paola Aguirre (seguidora del gobernador Luis Fernando Camacho) dijo “Me parece que es una persona que puede aportar mucho, al igual que otros.

Además, explicó que hará el programa internacional con 12 mil millones de dólares para retomar el circulante de dólares, compra de combustibles, y otros.

En cuanto a la tecnología digital, dijo que será encabezada por Juan Pablo Velasco, que tuvo mucho éxito con su aplicación y se busca tener un país donde los trámites se realicen por plataformas digitales y evitar las largas filas.

Finalmente, Quiroga convocó a la población acudir a las urnas este domingo 17 de agosto. Anunció que esta noche estará en su cierre de campaña en la ciudad de La Paz.

