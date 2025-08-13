Rodrigo Paz critica ausencia de candidatos en debate del TSE

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, fue uno de los tres participantes en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cuestionó duramente a quienes no asistieron al evento “ya programado”.

“No debatir y pedir el voto me parece una contradicción, porque nos comprometimos a un debate el 1 y el 12 de agosto, firmando de por medio. Más allá de eso, cada uno es responsable. Yo no tengo el respaldo de campañas poderosas económicamente, no representamos intereses económicos y por eso en cada espacio que se genera estamos presentes. Hemos pedido, a nombre de la mayoría de los bolivianos, que haya un debate”, afirmó.

Durante el encuentro, Paz expuso sus propuestas y defendió su planteamiento de renta directa para los ciudadanos, señalando que los recursos naturales deberían ir directamente a la población y no pasar por el control del Estado.

“Hemos propuesto la renta directa, o sea, los recursos naturales, este gobierno de 20 años ha dicho no, que era para los bolivianos. Se tiraron 60 mil millones de dólares y nos han dejado una deuda de 40 mil millones de dólares. Por eso hemos propuesto la renta directa, que es, sobre lo que generamos en recursos naturales, va una renta directa a los bolivianos para inyectar a la economía y ya no a través del estado ni estatista ni neoliberal”, manifestó el candidato.

El candidato del PDC también llamó a la población a participar en las elecciones del domingo 17 de agosto.

Rodrigo Paz compartió el escenario del debate con Pavel Aracena y Eduardo Del Castillo, siendo los únicos candidatos presentes en la actividad.

