Dirigente gremial se enfrenta a evistas en El Alto contra voto nulo

Una de las seguidoras de Evo que gritaba “voto nulo”, también recriminaba a Siñani y lo acusó de tener deudas con los gremiales.

Hans Franco

13/08/2025 11:35

Foto: Dirigente gremial se enfrenta a Evistas en El Alto contra voto nulo
El Alto

El dirigente gremial, Toño Siñani, se enfrentó la mañana de este miércoles en la ciudad de El Alto a un grupo de seguidores de Evo Morales, en contra del voto nulo. El dirigente dijo que debe haber el voto por cualquier candidato y no como es la intención de Evo Morales de hacer fracasar las elecciones del 17 de agosto.

“Apoyen a cualquier político, pero voten, no como los Evistas que quieren deshacer, quemar ánforas, esos delincuentes ya no deben estar”, dijo Siñani quien se quitó la polera para enfrentarse a golpes con los seguidores de Morales.

Una de las seguidoras de Evo que gritaba “voto nulo”, también recriminaba a Siñani y lo acusó de tener deudas con los gremiales.

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

