TEMAS DE HOY:
enfrentamientos entre barras bravas Bebé de 8 mese muerto Abigeato Santa Cruz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Tuto Quiroga cierra campaña en Santa Cruz con llamado a la libertad

El candidato de la alianza Libre cerró su campaña con un acto en el Parque Urbano y promesas de meritocracia y transparencia.

Milen Saavedra

12/08/2025 21:43

Tuto cierra campaña en Santa Cruz proponiendo libertad
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La noche de este martes, la alianza Libre, que postula a Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco como binomio presidencial, realizó su cierre de campaña en Santa Cruz.

El evento tuvo lugar en el Parque Urbano, donde simpatizantes de diferentes zonas de la capital cruceña se reunieron para expresar su apoyo. Grupos musicales animaron la jornada y las vías cercanas al primer anillo fueron cerradas para permitir la circulación peatonal.

“Libertad vamos a ir garantizando para Bolivia para siempre y por siempre”, dijo Quiroga durante su discurso.

Aseguró que en su gestión los empleados públicos serían seleccionados por mérito, capacidad, honestidad y transparencia, y no por favoritismo político.

El candidato cerró su intervención con un llamado a “reconciliar” Bolivia.

Últimos días de campaña

De acuerdo con el calendario electoral, este miércoles concluye el plazo para realizar actos proselitistas. Desde el jueves regirá el silencio electoral previo a la jornada de votación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD