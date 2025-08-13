Tuto Quiroga cierra campaña en Santa Cruz con llamado a la libertad

La noche de este martes, la alianza Libre, que postula a Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco como binomio presidencial, realizó su cierre de campaña en Santa Cruz.

El evento tuvo lugar en el Parque Urbano, donde simpatizantes de diferentes zonas de la capital cruceña se reunieron para expresar su apoyo. Grupos musicales animaron la jornada y las vías cercanas al primer anillo fueron cerradas para permitir la circulación peatonal.

“Libertad vamos a ir garantizando para Bolivia para siempre y por siempre”, dijo Quiroga durante su discurso.

Aseguró que en su gestión los empleados públicos serían seleccionados por mérito, capacidad, honestidad y transparencia, y no por favoritismo político.

El candidato cerró su intervención con un llamado a “reconciliar” Bolivia.

Últimos días de campaña

De acuerdo con el calendario electoral, este miércoles concluye el plazo para realizar actos proselitistas. Desde el jueves regirá el silencio electoral previo a la jornada de votación.

