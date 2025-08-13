El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que los ocho frentes políticos en carrera electoral tienen plazo hasta las 23:59 de este miércoles para sustituir a los candidatos inhabilitados.

En el caso de la alianza La Fuerza del Pueblo, el plazo es el mismo, aunque con una particularidad: la casilla de vicepresidente no puede quedar vacante, a diferencia de otros cargos, debido a la naturaleza presidencialista del sistema político boliviano.

“Ahí vamos a tomar una decisión de la Sala Plena porque recordemos que nuestro sistema es presidencialista y el presidente y el candidato a vicepresidente tienen una función específica en la Constitución Política del Estado. El acompañante de fórmula preside la Asamblea Legislativa”, explicó Ávila a la Red Uno.

En ese sentido, advirtió que, si esta organización política no realiza la sustitución correspondiente, el TSE tomará una determinación al respecto.

El candidato presidencial de La Fuerza del Pueblo y alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, mantiene en reserva el nombre de su acompañante de fórmula, aunque aseguró que ya está definido y será inscrito en las próximas horas.

Fernández adelantó que posiblemente realice el anuncio en uno de los actos de cierre de campaña que tiene programados para este miércoles.

