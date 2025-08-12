¿Quiénes necesitan permiso de circulación para el 17 de agosto?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia habilitó un proceso para solicitar permisos de circulación vehicular para el domingo 17 de agosto, día de las elecciones generales. Este permiso es obligatorio para la mayoría de las personas que necesiten movilizarse en sus vehículos durante esa jornada. Los interesados tienen hasta el 13 de agosto para realizar el trámite en línea.

¿Quiénes necesitan el permiso de circulación?

Deben solicitar el permiso de circulación aquellas personas o instituciones que necesiten movilizarse en vehículos por razones justificadas durante la jornada electoral. Esto incluye:

Personas individuales con emergencias médicas o motivos de salud debidamente justificados.

Personas individuales con viajes programados con vuelos internacionales.

Instituciones públicas y privadas que presten servicios de seguridad, emergencia u otros indispensables, como empresas de telecomunicaciones, hotelería, transporte, radiotaxis y funerarias.

Organizaciones políticas participantes del proceso electoral, a través de sus delegados acreditados.

¿Quiénes están exentos del trámite?

Algunos grupos están exentos de tramitar y portar este permiso debido a la naturaleza de sus funciones. Basta con que porten su respectiva credencial o identificación oficial. Estos son:

Servidores públicos del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), así como los notarios electorales.

Vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.

Ambulancias de entidades de salud, tanto públicas como privadas.

Vehículos de atención de emergencias de los Gobiernos Autónomos Municipales.

Miembros de la prensa, quienes deben mostrar la credencial de su medio de comunicación.

¿Cómo solicitar el permiso?

El trámite se realiza de manera virtual y no es presencial. Los solicitantes deben ingresar a la plataforma digital del OEP.

Plazo: Tienes hasta el miércoles 13 de agosto para completar la solicitud. Plataforma: Accede a la plataforma a través del enlace: https://plataformaciudadanos.oep.org.bo Requisitos: Deberás adjuntar en formato digital los siguientes documentos: Una nota de justificación debidamente firmada.

La fotocopia del Registro Único del Automotor (RUAT) del vehículo.

La fotocopia de la licencia de conducir vigente del conductor.

Sanciones

El TSE recordó que la circulación vehicular no autorizada durante el día de las elecciones constituye una falta electoral. Aquellos que circulen sin el permiso correspondiente podrían ser retenidos y sancionados conforme al reglamento de faltas electorales.

