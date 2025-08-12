Iglesia Católica llama a un voto consciente y esperanzador el 17 de agosto

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) exhortó este martes a la ciudadanía a votar con conciencia y esperanza en las elecciones generales del 17 de agosto, en las que se elegirá presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

En un comunicado leído por el secretario general, Monseñor Giovani Arana, la Iglesia recordó que el proceso se desarrolla en un contexto de crisis económica e incertidumbre social, pero advirtió que esto no debe desanimar ni restar compromiso con la democracia.

“No debemos dejar que nos roben la esperanza de días mejores”, expresó.

El mensaje subraya que la participación ciudadana debe responder no solo a un deber cívico, sino a la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la democracia.

“Todos debemos emitir nuestro voto, no por consignas ni miedo, sino por conciencia democrática”, señaló la CEB, instando a elegir la opción más adecuada con base en información y propuestas.

La Iglesia lamentó que Bolivia siga necesitando estabilidad económica, social y política para enfrentar la pobreza y la desigualdad. Recordó a los futuros gobernantes que su labor debe guiarse por ética, moral, transparencia y servicio.

Asimismo, advirtió que la corrupción en la gestión pública, sin importar la línea política, ha afectado profundamente al país.

“Que la decisión de cada elector se base en el compromiso de los candidatos de trabajar por el bien común, respondiendo a los profundos desafíos que tenemos como país en lo económico, social, político y en la justicia”, exhortó la CEB.

Mire el comunicado de la Iglesia:

