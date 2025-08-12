Red Voces del Sur pide a Bolivia conceder asilo político para periodista Orlidia Barceló

La Red Voces del Sur (organización de sociedades civiles de América Latina que defienden la libertad de prensa) se unió al pedido del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) para alertar a la comunidad internacional sobre la situación de Orlidia Barceló Pérez.

La periodista independiente y directora del medio comunitario El Espirituano se encuentra privada de libertad de manera administrativa en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con riesgo inminente de ser deportada a Cuba.

Según el informe de la organización, la periodista Barceló viajó a nuestro país con una visa de turismo emitida por la cónsul boliviana en Cuba, no obstante, a su llegada al aeropuerto Viru Viru, las autoridades la acusaron de portar un documento falso y la retuvieron.

La información brindada por el ICLEP, durante la detención de la periodista, el cónsul cubano en Bolivia manifestó que ella no calificaba para asilo político, negándose a brindar cualquier tipo de asistencia y dejando claro que permitiría que la deportación siguiera su curso.

“La Red Voces del Sur junto a ICLEP advierten que el retorno forzado de Barceló Pérez a Cuba implicaría un riesgo real e inmediato de ser encarcelada o sufrir hostigamiento y represalias por su trabajo periodístico y su defensa de la libertad de expresión y de prensa. La periodista ha sido objeto de vigilancia, amenazas y detenciones arbitrarias en su domicilio por parte de las autoridades cubanas, debido a su labor informativa”, señala la nota de prensa emitida pro Voces del Sur.

Ante la gravedad y urgencia de la situación:

"Solicitamos al gobierno de Bolivia el respeto a los derechos de la periodista cubana. Solicitamos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopten medidas inmediatas para garantizar su derecho a poder solicitar asilo en Bolivia".

De la misma manera, hicieron un llamado a las embajadas de países democráticos en Bolivia a intervenir para frenar la deportación y brindar protección. También se pidió a las organizaciones internacionales de prensa y derechos humanos que se pronuncien y ejerzan presión pública sobre las autoridades bolivianas.

