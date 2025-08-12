Camión cargado de arroz vuelca en la zona Periférica de La Paz

El vehículo provenía de Cochabamba. No hubo heridos, pero la carga sufrió daños.
12/08/2025 17:56

Un camión cargado de arroz volcó la tarde de este martes en la zona Periférica de la ciudad de La Paz, presumiblemente debido al sobrepeso.
El conductor relató que, al ingresar a una curva, el peso lo venció y el vehículo terminó volcado, con los productos esparcidos en la vía.
El chofer, que viajaba por primera vez con carga a La Paz desde Cochabamba, afirmó que no conocía la ruta y que el mal estado de algunas vías complicó el transporte.
Vecinos de la zona ayudaron a recoger el arroz. El conductor resultó ileso y no se reportaron daños personales, aunque sí pérdidas materiales tanto en el producto como en el vehículo.
Parte de la carga quedó mojada con combustible y agua acumulada en el lugar, lo que la hizo inutilizable.
La información es preliminar y se espera un informe oficial de la Unidad de Tránsito sobre las causas del accidente.
