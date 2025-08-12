Camión cargado de arroz vuelca en la zona Periférica de La Paz

Un camión cargado de arroz volcó la tarde de este martes en la zona Periférica de la ciudad de La Paz, presumiblemente debido al sobrepeso.

El conductor relató que, al ingresar a una curva, el peso lo venció y el vehículo terminó volcado, con los productos esparcidos en la vía.

El chofer, que viajaba por primera vez con carga a La Paz desde Cochabamba, afirmó que no conocía la ruta y que el mal estado de algunas vías complicó el transporte.

Vecinos de la zona ayudaron a recoger el arroz. El conductor resultó ileso y no se reportaron daños personales, aunque sí pérdidas materiales tanto en el producto como en el vehículo.

Parte de la carga quedó mojada con combustible y agua acumulada en el lugar, lo que la hizo inutilizable.

La información es preliminar y se espera un informe oficial de la Unidad de Tránsito sobre las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play