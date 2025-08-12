TSE: partidos que no alcancen el 3% perderán personería de forma inmediata

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió que las organizaciones políticas que no alcancen el 3% de los votos válidos en las elecciones generales del 17 de agosto perderán de inmediato su personería jurídica.

El vocal Gustavo Ávila explicó que la medida se aplicará al instante, una vez se verifiquen los resultados oficiales.

“La organización política que no tenga el 3%, la norma indica que pierde su personería jurídica y, a diferencia de otros procesos electorales, lo vamos a cumplir en el mismo acto. Cuando tengamos el acta de cómputo final y evidenciemos que una organización política no ha cumplido este porcentaje que establece la ley, vamos a dar cumplimiento inmediato a esa sanción”, señaló en conferencia de prensa.

La disposición está respaldada por la Ley de Organizaciones Políticas, que exige un respaldo mínimo de la ciudadanía para que una agrupación mantenga su registro oficial.

En las elecciones de 2020, el Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) perdieron su personería por no alcanzar el umbral del 3% establecido por la ley.

