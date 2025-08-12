Aparecen más víctimas y tratan de identificar si son los mismos abigeatistas que robaron ganado en la Brecha 4

En las últimas horas, nuevas víctimas de abigeato se han manifestado e intentan determinar si los delincuentes que les robaron y faenaron ganado son los mismos que actuaron en la conocida zona de la Brecha 4.

“El año pasado, el 13 de julio, me robaron en la madrugada. No pude levantarme a tiempo para atraparlos. Ojalá la justicia los lleve a Chonchocoro, porque si no, esto será cada vez más peligroso”, relató uno de los nuevos afectados, visiblemente indignado.

El hombre explicó que, al levantarse, encontró su ganado desaparecido del corral y, a unos 100 metros, los restos de los animales faenados, incluyendo las panzas y cabezas. “Es desgarrador ver a mis vacas en esas condiciones”, lamentó.

Otra víctima, una mujer de la zona, también denunció que uno de sus animales fue carneado en abril. “A los tres días solo encontré las tripas y la cabeza. Reconocí la cabeza porque estaba con su cría. Queremos saber quiénes son estos maleantes y qué han hecho con nuestro ganado”, expresó con tristeza.

El abogado de una asociación de pequeños ganaderos de La Guardia, señaló que las víctimas ya superan las 50 personas. “En nuestra asociación, que no tiene más de 50 miembros, se han reportado pérdidas de más de 50 cabezas de ganado en los últimos dos años debido a estos robos”, dijo el jurista.

Según el abogado, los delincuentes operan vigilando que los dueños no estén presentes, incluso entrando a los corrales para cometer el delito, dejando solo las presas y terneros, incluso los más pequeños.

“Solicitamos a las autoridades que se sumen a la denuncia, que se realice una pericia o desfile investigativo para que los afectados puedan presentar pruebas en la Felcc y colaborar con la Fiscalía en la investigación”, agregó.

Estas nuevas víctimas no están vinculadas con el caso reciente de abigeato en la Brecha 4, sino que son afectados de meses o incluso años atrás que siguen padeciendo el robo y la faena ilegal de su ganado.

