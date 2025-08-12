‘Monreros’ atrapados en Sacaba tienen antecedentes penales por robo

La madrugada de este lunes en Sacaba terminó con la captura de dos delincuentes conocidos en el mundo criminal como “monreros”, quienes ingresaron a robar en un domicilio, dispararon contra un policía y fueron posteriormente golpeados por vecinos indignados.

El principal implicado, John J. Z., de 46 años, tiene un historial delictivo que se remonta al 2004, con antecedentes por delitos como robo de vehículo, robo agravado, lesiones graves y gravísimas, amenazas y portación ilícita de arma de fuego. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Cnl. Vanderley Flores, su prontuario incluye procesos en 2004, 2014, 2016 y 2019, todos relacionados con robos violentos y posesión ilegal de armas.

Su cómplice, Yasmani A. S., de 40 años, también registra antecedentes por robo agravado. Ambos fueron reducidos y retenidos por vecinos del sector Canal Pata, cansados de la ola de robos. La intervención policial evitó que la golpiza terminara en linchamiento.

Durante la requisa a la mochila de los delincuentes, la policía encontró un arma de fuego, herramientas para forzar puertas y candados, además de menudencia de pollo y carne de res, que presuntamente serían utilizadas para envenenar a los perros guardianes.

“Son conocidos como monrreros, que se movilizan en motocicleta, ingresan a domicilios para sustraer objetos de valor y huyen rápidamente. En este caso, incluso atentaron contra la vida de un efectivo policial”, detalló el Cnl. Flores.

Ambos delincuentes permanecen hospitalizados en el Hospital México de Sacaba; John J. Z. presenta una herida de bala en la pierna y ambos tienen lesiones por los golpes de la multitud. La Fiscalía aguarda la programación de la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica.

