¡Atención! Estas son las líneas autorizadas para transportar pasajeros a los aeropuertos el 17 de agosto

Para la jornada de elecciones generales previstas a desarrollarse este domingo 17 de agosto, autoridades explicaron que solo operarán vuelos internacionales en 3 aeropuertos del eje central.

La estatal Naabol, Mediante un comunicado, explicó que, en cumplimiento a la Resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el día de las elecciones generales en el país se aplicarán las siguientes disposiciones en las operaciones aéreas:

“Naabol operará exclusivamente vuelos internacionales, tanto de llegada como de salida, en los aeropuertos internacionales Jorge Wilstermann, de Cochabamba; Viru Viru, de Santa Cruz; y El Alto, de La Paz, el domingo 17 de agosto, entre las 00h00 y las 24h00 del día de las elecciones”, indica el comunicado.

Para el traslado de los pasajeros de estos vuelos internacionales, se habilitó la circulación de algunas líneas específicas de transporte, ya que, durante la jornada, habrá restricción vehicular, por lo tanto, se autorizó el funcionamiento de 6 líneas de transporte público para movilizar pasajeros desde y hacia las terminales aéreas.

En el aeropuerto de Viru Viru, la Asociación de Transportistas de Microbuses línea 135 Viru Viru y el Taxi Azul, cuyos números de contacto son 750-93145 y 776-72132, respectivamente; en el aeropuerto Jorge Wilstermann, el Sindicato 14 de Septiembre, con números de referencia 4592800, 4592700 y 733-42488.

Mientras que, en el aeropuerto de El Alto, estarán disponibles las líneas de los sindicatos Contranstur, 29 de Mayo y Pabón, cuyos teléfonos de contacto son 732-17668, 720-64266, 632-47335 y 719-28139, respectivamente.

