"Lo hice por necesidad; me iban a pagar Bs 1.000": aprehendido admite robo de ganado en colonia Brecha 4

Seis personas, entre ellas una mujer y un ciudadano menonita, fueron aprehendidas en flagrancia en la colonia Brecha 4, en el municipio de La Guardia, Santa Cruz, acusadas de participar en el robo y faeneo de ganado.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos fueron sorprendidos cuando transportaban carne de res presuntamente sustraída, lista para ser distribuida en centros de abastecimiento de la capital cruceña.

Uno de los acusados admitió su participación por razones económicas:

“Lo hice por necesidad. Mi mujer está muy mal. Me ofrecieron mil bolivianos”, dijo, señalando a un presunto organizador que residiría en Santa Cruz de la Sierra.

La única mujer del grupo aseguró que fue contratada para transportar la carne en su vehículo, sin saber de su origen ilícito.

“Me iban a pagar 300 bolivianos. Yo llevo pasajeros, pero me hicieron parar y cargar. Mi vagoneta se quemó y quiero que me devuelvan mi teléfono”, declaró.

En el operativo, la Policía incautó dos vehículos, quemados por pobladores indignados por la creciente ola de robos en la zona sur. Según autoridades, en este caso habrían sido faenadas entre seis y siete reses, generando una pérdida económica importante para el propietario, quien se presentó para formalizar la denuncia.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Guardia mantiene a los aprehendidos en celdas policiales y prevé presentar la imputación formal por robo agravado y abigeato en las próximas horas.

