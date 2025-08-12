TEMAS DE HOY:
Policial

"Se llevaron víveres y una garrafa": vecinos de El Alto denuncian ola de robos y piden más seguridad

Alertados por los ladridos de perros, vecinos de El Alto frustraron un robo durante la madrugada y recuperaron los objetos sustraídos.

Silvia Sanchez

12/08/2025 17:20

La Paz, Bolivia

Cansados de la inseguridad, vecinos de la Zona Nuevo Amanecer, en la ciudad de El Alto, sorprendieron durante la madrugada a un grupo de presuntos delincuentes acusados de sustraer víveres y una garrafa.

Según el relato de una vecina, los perros del barrio comenzaron a ladrar de forma insistente alrededor de las 2:00 de la madrugada, lo que alertó a varios residentes. Al salir de sus viviendas, identificaron un taxi que rondaba la zona y lo interceptaron cuando intentaba huir.

Dentro del vehículo hallaron víveres y un botellón de gas presuntamente robados.

“Los perros nos alertaron. Salimos y vimos que intentaban escapar en un taxi. Los agarramos y ellos dijeron que solo habían venido a tomar”, contó una de las vecinas.

Los pobladores aseguraron que no es la primera vez que sufren robos y pidieron a la Policía mayor presencia y patrullajes en el sector.

 

