“¡Rateros, ayuda! gritaron”, Ladrones armados ingresaron a plena luz del día a robar a una casa en El Alto

Los delincuentes ingresaron al inmueble para llevarse televisores, y otros objetos de valor a un inmueble ubicado en la zona el Mercedario de la ciudad de El Alto, señalan que hubo disparos de por medio.

“¡Rateros gritaron!, en esta calle solo vivimos tres familias, vivimos tiempo, como las personas me vieron gritaron y ya estaba abierta la puerta”, manifestó una de las vecinas.

Según refieren los delincuentes palanquearon la puerta robaron objetos de valor e intentaban llevarse incluso un vehículo, pero el propietario llegó y con los vecinos trataron de ahuyentar a los ladrones.

Los delincuentes tras ser descubiertos huyeron en un vehículo y arrojaron una piedra al auto que pretendían robar, rompiendo de ese modo el parabrisas.

Los vecinos tuvieron que realizar una persecución a los delincuentes, piden mayor seguridad y advierten con tomar la justicia con mano propia si capturan a los ladrones.

Mira la programación en Red Uno Play