TEMAS DE HOY:
Robo en El Alto Abigeato Santa Cruz Monrreros

27ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TSE confirma que no hay impugnaciones vigentes contra candidatos presidenciales y que todos están habilitados para los comicios

En cuanto a las sustituciones por inhabilitación, Ávila informó que el 85% de los casos ya fue resuelto. El plazo final para realizar cambios vence este miércoles 13 de agosto.

Hans Franco

12/08/2025 18:10

Foto: TSE confirma que no hay impugnaciones vigentes contra candidatos
La Paz

Escuchar esta nota

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, confirmó este martes que ninguno de los aspirantes a la Presidencia enfrenta demandas de inhabilitación vigentes, por lo que todos se encuentran habilitados para participar en las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Ávila precisó que la Sala Plena ya resolvió la totalidad de las demandas de inhabilitación presentadas en este proceso electoral. “En este momento no tenemos demandas pendientes. Todas las demandas de inhabilitación ya han sido resueltas. Seguramente seguirán llegando y las vamos a seguir resolviendo con celeridad, como hemos hecho”, afirmó.

El vocal destacó que la resolución de estos casos ha cumplido con los requisitos legales y con el principio de preclusión, garantizando transparencia y certeza en la habilitación de candidaturas.

En cuanto a las sustituciones por inhabilitación, Ávila informó que el 85% de los casos ya fue resuelto, principalmente en las listas de diputados titulares y suplentes, tanto plurinominales como uninominales. El plazo final para realizar cambios vence el 13 de agosto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD