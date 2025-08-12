El hecho ocurrió en Filipinas, donde un hombre grababa un video con la intención de hacerse viral en redes sociales al mostrar su enorme pesca, un calamar gigante.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo el tamaño del ejemplar, sino la rápida reacción del animal, que en un movimiento defensivo lanzó una nube de tinta al rostro y parte del cuerpo del pescador.

El video, compartido en redes sociales, generó miles de comentarios y reacciones. Varios internautas interpretaron la acción como un mecanismo de autodefensa, habitual en los calamares cuando se sienten vulnerables.

En las imágenes se observa al pescador con un gesto de repulsión, intentando escupir el líquido que incluso le habría entrado en la boca.

