TEMAS DE HOY:
Robo en El Alto Abigeato Santa Cruz Monrreros

27ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

La “venganza” del calamar gigante: pescador termina bañado en tinta al presumir su captura

Un calamar roció con tinta el rostro y el cuerpo de un pescador que presumía su enorme captura. El hombre terminó con un gesto de asco, y el video se viralizó generando miles de comentarios.

Jhovana Cahuasa

12/08/2025 17:41

Foto: Captura de video
Filipinas

Escuchar esta nota

El hecho ocurrió en Filipinas, donde un hombre grababa un video con la intención de hacerse viral en redes sociales al mostrar su enorme pesca, un calamar gigante.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo el tamaño del ejemplar, sino la rápida reacción del animal, que en un movimiento defensivo lanzó una nube de tinta al rostro y parte del cuerpo del pescador.

El video, compartido en redes sociales, generó miles de comentarios y reacciones. Varios internautas interpretaron la acción como un mecanismo de autodefensa, habitual en los calamares cuando se sienten vulnerables.

En las imágenes se observa al pescador con un gesto de repulsión, intentando escupir el líquido que incluso le habría entrado en la boca.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD