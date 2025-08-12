¿Anitta está comprometida? J Balvin desató rumores de un matrimonio

La cantante de origen brasileño estaría a punto de casarse según publicaron varios portales de espectáculos, y es que Anitta, habría pasado el fin de semana junto a su novio Ian Bortolanza en la playa de Rosarito de Baja California.

La relación de Anitta, no ha sido muy sonada y mediática, y muchos desconocían de la relación que la artista sostenía hace tiempo atrás.

Y fue J Balvin el encargado de dar a conocer al mundo este compromiso.

La artista, participaba de un festival musical y cuando Ian Bortolanza y sus amigos, entre ellos J Balvin, estuvieron con ella en camerinos para animarla y felicitarla, fue entonces cuando la estrella le dio un beso a su novio y levantó su mano izquierda a la altura de su pecho doblando la muñeca para destacar el enorme anillo cuadros de diamantes traslúcidos rodeando una piedra amarillenta.

El colombiano J Balvin capturó el momento y lo compartió en sus historias de Instagram con la leyenda “anillo de compromiso, felicidades, los veré en su matrimonio”.

Las redes sociales del novio de Anitta son privadas, por lo que no se sabe qué opina él sobre las imágenes de lo que podría ser un gran momento en su vida amorosa.

¿Quién es Ian Bortolanza?

Ian Bortolanza, de 33 años, es originario de Santa Catarina, Brasil. Ejerce como director de una agencia de consultoría y gestión de marketing deportivo, y también es productor de un podcast sobre combates.

